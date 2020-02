Sociale: Mattarella, spinta egoistica non consente di camminare insieme

- "La solidarietà non è solo altruismo ma anche sentirsi parte di una comunità. E questo rende i cittadini protagonisti e costruttori di una società migliore". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento in occasione della consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana” a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. "La spinta egoistica è quella che muove verso lo star bene da soli - ha precisato Mattarella - ma la solidarietà porta ad avere bisogno degli altri per condividere speranze e difficoltà, per camminare insieme". (Rin)