Governo: Buffagni (M5s), noi al lavoro per italiani, Renzi in vacanza con alta finanza in Pakistan

Roma, 17 feb 13:16 - (Agenzia Nova) - Il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, sostiene che mentre il Movimento cinque stelle lavora per gli italiani, "Renzi si fa una vacanza di lusso", a "sciare con l'alta finanza in Pakistan". Su Facebook l'esponente pentastellato osserva: "Gli italiani ci chiedono risposte, ci chiedono lavoro, crescita, giustizia, equità. Queste sono le priorità. Altro che weekendini mondani in montagna. Ognuno è libero di fare ciò che crede - rimarca poi Buffagni - Ma per il Movimento cinque stelle stare al governo significa mettere i cittadini al primo posto e risolvere i loro problemi". (Rin)