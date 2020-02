Golf: Adam Scott prevale al Genesis Invitational, tappa USA del Pga tour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adam Scott ha prevalso con 273 (72 64 67 70, -11) colpi nel 94° Genesis invitational (Pga tour) dopo una volata finale in cui praticamente tutti i favoriti, compreso lo stesso vincitore, hanno accusato difficoltà lasciando incertezza sul risultato fino alla 17ª buca, quando l'australiano ha messo a segno il birdie decisivo. Ha fatto, però, notizia anche la deficitaria prestazione di Tiger Woods, atteso alla vittoria n. 83, e che invece è terminato 68° e ultimo con 295 (+11). Sul percorso del Riviera country club (par 71), a Pacific Palisades in California (USA), dove è uscito al taglio dopo 36 buche Francesco Molinari, 117° con 150 (75 75, +8), si sono subito persi Matt Kuchar e Rory McIlroy, leader con Scott dopo tre turni, con quest'ultimo che in realtà ha rischiato la stessa sorte (bogey e doppio bogey). Kuchar ha recuperato nel finale la seconda posizione (275, -9) condivisa con Scott Brown e con il coreano Sung Kang, mentre McIlroy ha occupato la quinta (276, -8) insieme a Bryson DeChambeau, Max Homa, Joel Dahmen e al giapponese Hideki Matsuyama. McIlory ha comunque raggiunto l'obiettivo di base che si era proposto alla vigilia: consolidare la propria leadership mondiale, riconquistata la scorsa settimana dopo oltre quattro anni. Aveva solo 31 millesimi di punto di vantaggio su Brooks Koepka, che ora si sono dilatati a quasi mezzo punto perché lo statunitense è finito 43° (284, par). (segue) (Ren)