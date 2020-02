Golf: Adam Scott prevale al Genesis Invitational, tappa USA del Pga tour (2)

- Prestazione altalenante per Dustin Johnson, decimo con 277 (-7), mai in corsa per il titolo che lo avrebbe portato sul trono mondiale, Jon Rahm, 17° con 279 (-5), e deludenti J. B. Holmes, 51° con 286 (+2), campione uscente, e Jordan Spieth, 59° con 288 (+4). Tiger Woods, dopo un discreto inizio, è crollato negli ultimi due giri con un 76 (+5) e un 77 (+6, 1 eagle, 1 birdie, 7 bogey, un doppio bogey) confermando le sue scarse prestazioni sul Riviera Cc dove non ha mai vinto in 14 apparizioni. Nella sua prova anche 117 putt: aveva fatto peggio solo nel 2000 (118). Adam Scott, 39enne di Adelaide (Australia), ha portato a 14 i titoli sul Pga tour, comprensivi di un major e di 2 Wgc, per un palmarès che comprende, al netto di major e Wgc, anche 8 successi nell'European tour, due nell'Asian tour e quattro nel Pga of Australia. È salito dal 14° al settimo posto nel World ranking e ha ricevuto un assegno di 1,674 milioni di dollari su un montepremi di 9,3 milioni di dollari per un evento che ha ricevuto lo status di "elevato" del circuito come il Memorial tournament e l'Arnold palmer invitational. (Ren)