Aeroporti: AdR, in arrivo defibrillatore per tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un defibrillatore nel polmone taxi dell'aeroporto Leonardo da Vinci, a Fiumicino. Ad annunciarlo oggi, in occasione di un incontro stampa, il direttore generale AdR Mobility, Antonio Fraccari. "Con le associazioni dei taxi - ha dichiarato Fraccari - abbiamo realizzato questo importante progetto. Il defibrillatore sarà collocato nel polmone taxi. Il polmone taxi è l'accumulo delle auto in aeroporto, ce ne sono normalmente dai 200 ai 500 quindi un punto di interesse di concentrazione importante e per questo motivo metteremo un defibrillatore". (Rer)