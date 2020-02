Spettacoli: venerdì al Centro Asterix di Napoli in scena "Pollicinella e i canti de lo carnevale"

- Venerdì, alle ore 19, andrà in scena al Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, nell'ambito del festival di formazione e teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio "Quartieri di vita" realizzato dalla Fondazione Campania dei festival, “Pollicinella e i canti de lo carnevale”, per la regia di Mariano Bauduin. Lo spettacolo, inserito nella stagione 2019/2020 del Beggars' Theatre, replicherà anche sabato 22 alle ore 20.30 e domenica 23 alle ore 18.30. Bauduin dirigerà un cast composto dalla compagnia “Gli alberi di canto teatro”, da lui fondata dopo l'esperienza ventennale con Roberto De Simone, a cui si aggiungerà il gruppo di laboratorio vocale permanente de “La corale per San Giovanni, progetto che il regista ha curato per anni nella periferia est di Napoli. (Ren)