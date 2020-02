India: protesta a Shaheen Bagh, Corte suprema chiede “soluzione ragionevole”

- La Corte suprema dell’India ha tenuto oggi un’udienza sulla protesta in corso da settimane a Shaheen Bagh, quartiere meridionale di Nuova Delhi, contro la quale sono state presentate due petizioni – una dall’avvocato e attivista Amit Sahni per conto dell’ufficiale dell’Esercito Chandrashekhar Azad e l’altra dal dirigente del Partito del popolo indiano (Bjp) Nand Kishore Garg – volte a ottenere lo sgombero delle strade. Il collegio incaricato, composto dai giudici Sanjay Kishan Kaul e Kuttiyil Mathew Joseph, ha riconosciuto il diritto di manifestare pacificamente, ma non di bloccare le strade e ha invocato una “soluzione ragionevole”. I giudici hanno chiesto agli avvocati Sanjay Hegde e Sadhana Ramachandran di agire da interlocutori e tentare di convincere i manifestanti a spostarsi in un sito alternativo. Il caso è stato aggiornato al 24 febbraio. (segue) (Inn)