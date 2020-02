India: protesta a Shaheen Bagh, Corte suprema chiede “soluzione ragionevole” (2)

- La protesta è iniziata il 15 dicembre, dopo l’approvazione del Citizenship (Amendment) Act, o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, e gli scontri tra studenti e polizia nelle manifestazioni nei pressi dell’università Jamia Millia Islamia (Jmi). La norma prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan ed è oggetto di contestazioni per il riferimento esplicito alle sei confessioni e l’esclusione dell’Islam. La mobilitazione, che ha coinvolto soprattutto la comunità musulmana, si è poi allargata ad altri bersagli: il Registro nazionale dei cittadini (Nrc), il Registro nazionale della popolazione (Npr), la sicurezza delle donne, l’inflazione, la disoccupazione e la povertà. (Inn)