Energia: Cremlino, dialogo con Minsk su forniture di petrolio continuerà (2)

- Nei giorni scorsi Lukashenko ha accusato il governo russo dell'intenzione di “incorporare la Bielorussia” facendo leva sul prezzo delle forniture energetiche. Entrambi i paesi, ha rilevato il capo dello Stato, non approveranno questa dinamica, perché “i popoli di Bielorussia e Russia non vogliono andare in questa direzione”. In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha smentito le indiscrezioni in merito alla proposta del presidente Vladimir Putin a Lukashenko per proseguire con il programma dell’Unione di Stato fra i due paesi. (Rum)