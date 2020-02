Diritti: Zingaretti su Casa donne, Pd vuole valorizzare e difendere questi luoghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd vuole "valorizzare" luoghi come la Casa internazionale delle donne. Lo ha detto il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento nella sede della Casa internazionale delle donne di Roma. "Per noi parlare delle persone vuol dire affrontare questi temi o, come oggi, difendere la Casa delle donne, cioè - ha spiegato Zingaretti - difendere quei luoghi che nelle città hanno un valore aggiunto, perché aiutano le persone a vivere meglio". "Credo sia il tempo, anche in Italia di riconoscere la ricchezza prodotta dalle tante reti dei cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni - ha aggiunto il governatore - . Noi non possiamo considerare che quando un luogo come la Casa delle donne viene dato per produrre dei servizi e della qualità, lo si debba considerare un costo, come se fosse un esercizio commerciale. Noi nel Lazio lo stiamo facendo e anche come Pd crediamo che a questi luoghi vada un riconoscimento particolare. Sono utili alla società - ha concluso Zingaretti -, un'idea alternativa alla cultura dell'odio che Salvini propaganda". (Rin)