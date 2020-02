Scuola: Ascani (Pd), priorità sono estensione obbligo scolastico e gratuità libri di testo

- Estensione dell'obbligo scolastico a partire dai 3 sino ai 18 anni, gratuità dei libri di testo e tempo pieno. Queste le priorità del Partito democratico (Pd) presentate oggi al tavolo di lavoro convocato a palazzo Chigi per fare il punto su Università, Ricerca, Scuola e Innovazione digitale, secondo quanto chiarito dal viceministro all'Istruzione, Anna Ascani. "Al tavolo su agenda governo 2020/2023 abbiamo portato le priorità del Pd. Sulla scuola: estensione obbligo 3-18 anni, gratuità dei libri di testo e tempo pieno. Investiamo sui talenti di ognuno, sul diritto allo studio universale per far crescere il paese", scrive Ascani su Twitter. (Rin)