Governo: Baldelli (FI), sempre più cittadini si rendono conto sua inadeguatezza

- Simone Baldelli, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, in una dichiarazione ai tg, sottolinea come "ogni giorno sempre più cittadini, oltre a quelli che votano centrodestra e che sono maggioranza nel paese" si rendano conto "della evidente inadeguatezza di questa maggioranza che litiga su temi come la prescrizione o i decreti sicurezza, e si dimostra anche incapace di far lavorare bene il Parlamento, come dimostra il travagliato iter del decreto Milleproroghe".(Rin)