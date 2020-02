Iraq: oltre 2.800 esponenti minoranza yazida ancora dispersi dall’agosto 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 2.887 gli esponenti della minoranza religiosa yazida che risultano ancora dispersi in Iraq in base agli ultimi dati forniti dall’Ufficio per il salvataggio degli yazidi rapiti dallo Stato islamico. Su un totale di 6.417 persone sequestrate dallo Stato islamico dall’agosto 2014, 3.530 sono state liberate. Secondo gli ultimi aggiornamenti datati 15 febbraio, sono almeno 81 le fosse comuni scoperte nel distretto nord occidentale di Sinjar, nella provincia di Ninive. Dall’agosto 2014 al febbraio 2020, gli esponenti della minoranza religiosa costrette ad emigrare al di fuori dell’Iraq sono circa 100 mila. I dati forniti dall’Ufficio per il salvataggio degli yazidi rapiti, approvati dalle Nazioni Unite, mostrano inoltre l’impatto provocato dall’occupazione dell’area di Sinjar da parte dello Stato islamico. Su 550 mila residenti yazidi, 360 mila sono stati costretti a partire dall’agosto 2014 ad abbandonare le loro abitazioni. Il numero di persone uccise nei primi giorni dell’occupazione ammonta a 1.293, mentre i bambini che si sono ritrovati orfani sono pari a 2.745. Gli yazidi sono una minoranza curdofona che pratica una religione monoteista caratterizzata da alcuni elementi che si rifanno al cristianesimo e all'islam. La minoranza è considerata eretica dagli estremisti dello Stato islamico. Durante l'estate del 2014, nel pieno della sua espansione nel nord dell’Iraq, lo Stato islamico ha massacrato numerosi uomini yazidi durante la conquista del monte Sinjar, e ha rapito migliaia di donne, vendendole poi come mogli ad altri combattenti o riducendole a schiave sessuali. (Irb)