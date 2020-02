Nord Macedonia: leader opposizione Mickocki accetta duello televisivo con Zaev (2)

- Nella giornata di ieri è stato sciolto il parlamento macedone in vista delle elezioni anticipate fissate per il 12 aprile. Nella giornata di oggi il presidente uscente dell'Assemblea nazionale, Talat Xhaferi, ha dichiarato che le istituzioni della Macedonia del Nord hanno il compito di garantire delle elezioni eque. "I leader politici hanno deciso di restituire il mandato, è ora responsabilità delle istituzioni fornire le condizioni per lo svolgimento di elezioni eque, libere e democratiche", ha affermato Xhaferi in riferimento al voto anticipato. "Faccio appello a tutti i partecipanti a questo processo elettorale, ovvero partiti politici, membri di partito, membri del Consiglio elettorale e commissioni elettorali comunali, e soprattutto ai media di essere all'altezza del compito", ha aggiunto il presidente uscente del parlamento. (Mas)