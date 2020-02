Roma: Zingaretti, da istituzioni sciatta aggressione su Casa donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte delle istituzioni c'è stata una "sciatta aggressione" nei confronti della Casa delle donne. Lo ha detto il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, durante un evento alla Casa Internazionale delle donne di Roma. "Ho sempre trovato inquietante e deprimente la sciatteria e la superficialità con la quale alcune istituzioni si sono approcciate alla Casa delle donne - ha commentato Zingaretti - . Io l'ho vissuto da cittadino romano come una violenza che colpisce un elemento identitaria di Roma, che è fatta di tante cose e sicuramente dall'esperienza di questo luogo. Per questo nelle forme possibili abbiamo tentato di dare una mano". Il governatore, inoltre, ha ringraziato "la Casa delle donne, per aprire un fronte molto delicato. Tutto nasce da un'aggressione violenta, insensata, burocratica, sciatta, incredibile perché chi piccona la storia di Roma non ha capito che una città è anche identità, riconoscersi in beni e valori condivisi e quindi va combattuta. Ma soprattutto grazie perché forse - ha sottolineato Zingaretti - è stata la miccia per aprire un processo che con qualità e livello scientifico nella Regione Lazio applicheremo". Infine, Zingaretti ha chiarito che l'intenzione è "introdurre una norma ombrello guida a livello nazionale: così la casa delle donne sarà protagonista di una nuova piccola rivoluzione italiana".(Rer)