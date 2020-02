Napoli: Borrelli e Caselli (Verdi), ripristinare decoro di via Aniello Falcone

- In seguito alla segnalazione video giunta ai Verdi campani, in cui si vedrebbe un topo muoversi su un marciapiede di via Aniello Falcone, a Napoli, il consigliere regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere dei Verdi della I Municipalità Gianni Caselli hanno dichiarato: "Fa davvero rabbia vedere una delle zone più belle di Napoli ridotta in questo stato, ad una discarica. Qui la sera la gente si riunisce per bere, fare gli aperitivi e pensa di gettare giù tutti i rifiuti, plastica, lattine, confezioni e residui di cibarie che, ovviamente, poi attirano i topi. La colpa di questa situazione, però, va distribuita perché anche gli esercizi commerciali, i baretti di questa zona, non si sono adeguati al gran numero di clienti e non si sono organizzati per la raccolta differenziata e per la pulizia della strada. Inoltre l'Asia si ritrova con un numero risicato di operatori e quindi le strade non vengono spazzate e ripulite con assiduità”. “Quindi – hanno concluso i consiglieri - inciviltà, disorganizzazione e mancanza di servizi fanno sì che anche questa parte della città sia ridotta molto male. Va, assolutamente, trovata una soluzione per ripristinare il decoro e la pulizia di questa zona”. (Ren)