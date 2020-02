Roma: Piccolo (Pd), trasloco gruppi consiliari costato già 750 mila euro, risparmi in fumo

- "Buttati al vento i risparmi sul fitto passivo della sede dei gruppi consiliari. Se si fossero fatte le cose in ordine senza l'ansia da prestazione e l'insana smania di propaganda non si sarebbero sperperati tanti denari. La maggioranza, come in altre tante occasioni, predispone atti, li vota, ma poi non riesce a dare seguito agli indirizzi politici. Risultato: un aggravio di spese per l'amministrazione e i cittadini. E' quanto successo per il trasferimento della sede dei gruppi consiliari di via del Tritone". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Dopo l'incauta disdetta del contratto di locazione - ricostruisce la consigliera del Pd -, per risparmiare sul canone di locazione di 1,3 milioni di euro all'anno, il 7 gennaio il Campidoglio avrebbe dovuto restituire i locali, ma dopo una prima proroga fissata al 7 marzo, ora il trasloco è slittato al 7 giugno. Lo spostamento previsto da quasi 2 anni, con tanto di propaganda sui risparmi presunti, non è avvenuto nei tempi previsti e quindi circa 750.000 euro dovranno essere versati alla proprietà Prelios a titolo di indennizzo. A tanto ammonta la somma che il Campidoglio dovrà versare a titolo di indennizzo, per aver procrastinato nel tempo lo sgombero dei locali. La maggioranza ci ha abituato da tempo ad imporre disposizioni improvvide senza aver valutato a pieno le ripercussioni di decisioni prese, è proprio il caso di dirlo, a 'casaccio' . Peraltro il trasloco in via Petroselli dei gruppi consiliari e delle commissioni da via del Tritone 142, sembra incontrare ulteriori resistenze sia logistiche, per la limitatezza degli spazi, che di tipo sindacale relativi agli spostamenti degli uffici attualmente presenti nello stabile ai piedi del Campidoglio", conclude Ilaria Piccolo.(Com)