Torino: Palazzo Madama, 54 mila visitatori per la mostra su Mantegna

- La mostra "Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno", in corso a Palazzo Madama dal 12 dicembre 2019, ha registrato 54.100 visitatori in 9 settimane di apertura. Organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, Intesa Sanpaolo e Civita Mostre e Musei, è a cura di Sandrina Bandera, Howard Burns e Vincenzo Farinella. Oltre 130 opere, riunite grazie a prestigiosi prestiti internazionali da alcune delle più grandi collezioni del mondo, illustrano il percorso artistico di uno dei più importanti artisti del Rinascimento italiano. Chi non avesse ancora avuto l’opportunità di visitare l’esposizione, ha tempo fino al 4 maggio 2020. (Rpi)