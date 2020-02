Speciale energia: Golfo, effetti coronavirus su economia cinese mettono a rischio settori energia, industria e turismo

- Gli effetti dell’epidemia di coronavirus, che hanno già influito sui prezzi e sulla domanda di petrolio, potrebbero avere un impatto anche sulla crescita economica dei paesi del Golfo. I sei Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo - Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti – sono i principali fornitori di petrolio e importanti partner industriali della Cina. Secondo una stima dell'Economist Intelligence Unit (Eiu), se l’epidemia verrà messa sotto controllo entro la fine di marzo, la crescita economica cinese scenderà al 4,1 per cento nel primo trimestre 2020, rispetto al 6 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2019, ampiamente sotto la cosiddetta “soglia psicologica” del 5 per cento. Il governo cinese ha adottato misure eccezionalmente forti per contenere la rapida diffusione del virus, compresa la quarantena delle aree colpite, l'estensione delle vacanze del Capodanno cinese e l'imposizione di restrizioni sui viaggi interni. Pechino dovrebbe introdurre solide misure di stimolo per mitigare le ricadute economiche. Se l'epidemia sarà contenuta con successo nelle prossime settimane, la crescita economica cinese potrebbe avere una ripresa nel secondo semestre. Se le conseguenze di lungo periodo non sono ancora prevedibili, almeno a livello globale, diversi settori, in particolare quello petrolifero, sono già stati irrimediabilmente colpiti. (Res)