Speciale energia: Senegal-Usa, Pompeo a Dakar, firmati cinque accordi nei settori di energia, sanità e infrastrutture

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha partecipato a Dakar alla firma di cinque accordi di cooperazione fra le aziende statunitensi e il governo del Senegal, in occasione della sua visita nel paese africano. I cinque accordi di partenariato siglati, riferisce l'agenzia di stampa senegalese "Aps", riguardano in particolare lo sviluppo, il finanziamento e l'esecuzione di progetti nei settori dell'energia, della sanità e delle infrastrutture. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel firmare accordi tra Betchel (la più grande società edilizia e di ingegneria negli Stati Uniti) e il ministero dell'Economia senegalese per la realizzazione di un'autostrada. C'è anche un accordo firmato da General Electric, una grande azienda statunitense. Ciò porterà un valore aggiunto al Senegal e effetti di ricaduta positivi per le multinazionali Usa", ha dichiarato Pompeo parlando in conferenza stampa con il ministro dell'Economia, della pianificazione e della cooperazione senegalese Amadou Hott. "La firma di questi cinque accordi apre la strada a una società sicura e prospera. Il settore privato è il motore della crescita economica. Questo è un passo molto importante per gli Stati Uniti e per il popolo senegalese", ha aggiunto il segretario di Stato. Da parte sua il ministro senegalese Hott ha assicurato che Dakar lavorerà sodo per la realizzazione di tutti i progetti oggetto dei nuovi accordi. Questa sera Pompeo incontrerà il presidente Macky Sall e il ministro degli Esteri senegalese, Amadou Ba. Quella a Dakar è la prima tappa del tour africano di Pompeo, che nei prossimi sarà in Angola e in Etiopia. Successivamente, il 17 febbraio, il segretario di Stato Usa si recherà a Luanda, in Angola, dove incontrerà il presidente Joao Lourenco e il ministro degli Esteri, Manuel Augusto, per riaffermare il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi anti-corruzione e di democratizzazione dell'Angola. A Luanda, Pompeo incontrerà inoltre le parti economiche e la comunità imprenditoriale per discutere della lotta alla corruzione e delle crescenti opportunità commerciali e di investimento bilaterali. Dopo Luanda, il segretario si recherà ad Addis Abeba, in Etiopia, dal 17 al 19 febbraio, per incontrare il primo ministro Abiy Ahmed e il presidente Sahle-Work Zewde con cui discuterà degli sforzi congiunti per promuovere la sicurezza regionale e sostenere il programma di riforme politiche ed economiche avviato dal governo. Nella capitale etiope Pompeo incontrerà anche il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat. Dopo l’Africa sub-sahariana, il segretario di Stato viaggerà alla volta del Medio Oriente, facendo tappa prima a Riad (dal 19 al 21 febbraio) per discutere di questioni regionali e bilaterali – tra cui Iran, Yemen e diritti umani – con la leadership saudita, poi in Oman per esprimere le sue condoglianze alla leadership di Mascate per la morte del sultano Qaboos bin Said e per incontrare il successore Haitham bin Tarik, cui riaffermerà la solida collaborazione degli Stati Uniti con l'Oman. (Res)