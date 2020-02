Speciale energia: Spagna, aziende del gas aumentate di cinque volte nell'ultimo decennio

- Il numero di aziende che vendono gas naturale in Spagna ha raggiunto quota 198 nel 2019, dopo aver registrato un aumento netto di 18 nell'ultimo anno, quintuplicando il loro numero nell'ultimo decennio. E' quanto emerge dai dati della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc). Il numero di commercianti di gas registrati è aumentato esponenzialmente dal 2009, anno in cui c'erano 40 società. Se nel 2010 sono state registrate 9 nuove società, la crescita è accelerata dal 2014, quando sono state registrate 32 nuove aziende. Negli ultimi tre anni questo ritmo non è stato ridotto, con una variazione netta di 21 nuove società nel 2017, nove nel 2018 e altri 18 lo scorso anno. (Res)