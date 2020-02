Kosovo: presidente Thaci, facilitare dialogo con Serbia è nell'interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nell'interesse del Kosovo che vengano intrapresi passi che facilitino il dialogo con la Serbia e che non lo rendano ancor più complicato. Lo ha affermato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, incontrando a Monaco di Baviera, dove oggi inizia la Conferenza internazionale sulla sicurezza, l'inviato speciale della Casa Bianca, l'ambasciatore Richard Grenell. Quest'ultimo ha avuto un incontro anche con il presidente serbo Aleksandar Vucic. "I passi del Kosovo non devono mettere a rischio il partenariato strategico con gli Stati Uniti e l'Unione europea. Il Kosovo si muoverà verso una chiara e sicura prospettiva, con passi coordinati con i partners , insieme ai quali abbiamo ottenuto la libertà e l'indipendenza, in modo che possiamo essere parte della Nato e dell'Ue", ha sottolineato Thaci. (segue) (Kop)