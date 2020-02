Kosovo: presidente Thaci, facilitare dialogo con Serbia è nell'interesse nazionale (2)

- Il presidente del Kosovo ha riconfermato il proprio sostegno agli accordi sul collegamento aereo e ferroviario fra Pristina e Belgrado, sponsorizzati dall'ambasciatore Usa Grenell, precisando che i due paesi dovrebbero finalizzare anche l'accordo per la normalizzazione delle relazioni fra i due paesi. "Noi ci impegneremo al massimo, sia come istituzioni del Kosovo, che come forze politiche e società civile per raggiungere un accordo finale, che significherebbe il riconoscimento reciproco fra Kosovo e Serbia quali due stati indipendenti e sovrani". Thaci ha elogiato il ruolo dell'ambasciatore statunitense Grenell. "E' una fortuna avere il sostegno di un uomo dinamico, il quale gode del sostegno del proprio paese", ha ribadito il presidente kosovaro, aggiungendo che "stanno succedendo cose che in passato, gli altri avrebbero solo potuto immaginare". (segue) (Kop)