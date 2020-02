Kosovo: sondaggio, per il 35 per cento della popolazione dazi alla Serbia non vanno aboliti

- Il 35 per cento della popolazione del Kosovo sostiene che i dazi del 100 per cento imposti ai prodotti di importazione dalla Serbia non dovrebbero essere aboliti: lo rivela un sondaggio condotto dal Centro per gli studi di sicurezza del Kosovo (Qkss) presentato oggi a Pristina. Un altro 33 per cento invece sostiene l'idea avanzata dal governo del premier Albin Kurti, per la sostituzione della tariffa con la piena reciprocità con la Serbia, mentre il restante 32 per cento invece è a favore della loro abolizione. Per quel che riguarda il dialogo con la Serbia, oltre il 50 per cento degli interpellati sono del parere che il dialogo debba riprendere. L'ipotesi molto discussa in particolare lo scorso anno, per uno scambio di territori fra Kosovo e Serbia come una scelta che porti alla normalizzazione delle relazioni fra i due paesi, viene vista ancora con timore, tanto che l'80 per cento degli interpellati lo considera tra le principali minacce per la sicurezza del Kosovo. (Kop)