Speciale infrastrutture: Kosovo, ferrovia Pristina-Belgrado, per Thaci firma lettera d'intenti è "passo importante"

- La firma della lettera d'intenti per il ripristino della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina è un altro passo importante del progresso raggiunto, dopo l'accordo sul collegamento aereo fra Pristina e Belgrado: lo ha detto il presidente del Kosovo Hashim Thaci, presente insieme all'omologo serbo Aleksandar Vucic e all'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo fra Kosovo e Serbia, Richard Grenell, alla cerimonia organizzata a Monaco di Baviera. "La firma di oggi è per la regione il migliore messaggio di pace, sviluppo economico, progresso e nuovi posti di lavoro, cioè, quello di quanto la gente in Kosovo e nei Balcani occidentali, hanno bisogno", ha ribadito Thaci. Il presidente del Kosovo ha ringraziato Grenell "per l'eccellente lavoro che ha portato alla firma di oggi. Il Kosovo – ha aggiunto Thaci – crede nella leadership del presidente Trump e della sua amministrazione, impegnata a lavorare per un accordo definitivo con la Serbia. Questo è il percorso che va seguito in futuro, per non rimanere ostaggi del amaro passato fra i nostri due paesi e popoli", ha dichiarato il presidente del Kosovo. Prima della firma il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo Djuric ha precisato all'emittente "Prva" che la lettera d'intenti non rappresenta un atto legale, ma piuttosto "l'espressione di una volontà politica". "Quando un giorno (il progetto) sarà realizzato, avremo il rinnovo della ferrovia fra Pristina, Merdare e Nis. Le merci della Serbia centrale potranno arrivare così molto più velocemente in Kosovo, così come i passeggeri", ha detto Djuric. Nella serata di ieri il presidente serbo Vucic ha dichiarato ai giornalisti che la lettera d'intenti sarebbe stata firmata per parte serba dal direttore dell'Ufficio governativo per il Kosovo. "E' per noi un progetto di straordinaria importanza, perché se avviamo il traffico ferroviario, aereo e autostradale questo significa una libera circolazione di persone, merci e servizi", ha detto Vucic. (Kop)