Serbia: presidente Vucic, elezioni di aprile saranno cruciali per il paese

- Le prossime elezioni parlamentari in Serbia, in programma il 26 aprile, saranno cruciali per il paese in quanto decideranno il suo percorso futuro. Lo ha dichiarato oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic in un'intervista rilasciata al quotidiano "Informer". "La Serbia è una scelta cruciale per loro (i cittadini). Spetta a loro scegliere se proseguire il lavoro e i progressi o restituire il paese ai magnati e a coloro la cui unica politica è la violenza", ha detto Vucic, ribadendo inoltre che il governo di Belgrado è al fianco di ogni cittadino in Kosovo, ma che non "mentirà al popolo" sulla reale situazione nel paese. Quanto alla situazione in Repubblica Srpska (l'entità serba della Bosnia), Vucic si è detto "molto preoccupato" e ha ribadito che la cosa più importante per la Serbia è preservare la pace e prendersi cura del popolo serbo in qualsiasi territorio. Il riferimento è alla decisione annunciata questa settimana dalla presidente della Repubblica Srpska, Zeljka Cvijanovic, che al termine di un incontro con i partiti serbi bosniaci ha dichiarato che i rappresentanti politici della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, non parteciperanno più alle decisioni delle istituzioni centrali del paese "fino a quando non sarà approvata una nuova legge sulla Corte costituzionale che non prevederà più la partecipazione di giudici stranieri". (segue) (Seb)