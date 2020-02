Balcani: leader regionali a Bruxelles, previsti incontri con vertici Ue in vista del summit di Zagabria

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontreranno oggi i leader dei paesi dei Balcani occidentali a Bruxelles in vista del vertice Unione europea-Balcani occidentali in programma a Zagabria il 6 e il 7 maggio prossimi. Secondo quanto riferisce il Consiglio europeo in una nota, capi di Stato e di governo di Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia avranno dei colloqui con i due principali funzionari dell'Ue, oltre che con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. In vista del vertice di Zagabria la Commissione europea spera che gli Stati membri appoggino la proposta in merito all'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord. Il vertice è stato convocato dalla Commissione Ue per promuovere gli investimenti, l'integrazione socio-economica e lo stato di diritto per la regione dei Balcani occidentali. (Beb)