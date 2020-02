I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Salvini su Open arms, cercano di intimorirmi ma non mollo - Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook ha sottolineato: "Oggi per molti di voi sarà un lunedì normale, ma viene presentata la mia memoria difensiva nella giunta del Senato per un altro sequestro di persona, secondo l’accusa, per la vicenda della Open arms. Sarei processato - ha continuato l'ex ministro dell'Interno - perché una Ong spagnola, che ha raccolto migranti in acque maltesi, poteva andare in Spagna o a Malta. Il comandante ha detto di no alla Spagna ed io rischio un altro processo per sequestro di persona, altri 15 anni di carcere". Il capo della Lega quindi ha insistito: "Era un attacco preventivo all'Italia, agli italiani, al ministro che difendeva l'Italia e gli italiani. Ma è normale? E' evidente che in questi mesi cercano di spaventarmi, di intimorirmi, di sfiduciarmi, con inchieste giornalistiche fondate sul nulla. Io non mollo - ha concluso Salvini - perché ci sono i miei figli e perché ci siete voi: confido che ci siano tanti magistrati veri, sinceri, liberi che vanno in tribunale non per fare politica, ma per fare giustizia". (segue) (Rin)