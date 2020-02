I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riforme: riunione maggioranza oggi alle 20 in Senato, focus su legge elettorale - Riparte dalla legge elettorale la riunione della maggioranza di governo sulle riforme che si terrà stasera alle 20 nell'Aula Difesa di palazzo Madama. Previsto inizialmente per l'11 e poi per il 14 febbraio, il tavolo era slittato a causa delle diverse scadenza legate al decreto Milleproroghe. (Rin)