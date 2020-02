Azerbaigian: il 25 febbraio a Roma lo spettacolo "Dieci storie che potevano essere vere..."

- Dopo un primo successo nel 2017, martedì 25 febbraio torna, a Roma, lo spettacolo in musica e parole "Dieci storie che potevano essere vere...", in occasione del XXVIII Anniversario del Massacro di Khojaly. L'appuntamento, che rientra nel programma dell'Anno della Cultura dell'Azerbaigian in Italia 2020, è al Teatro Sala Umberto, in Via della Mercede 50, alle ore 18. L'evento è organizzato dall'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia in collaborazione con l'Associazione Espressione d'Arte, e vanta la direzione artistica di Pierluigi Ruggiero, violoncellista noto a livello internazionale, con musiche originali e adattamenti musicali di Giuliano Di Giuseppe, direttore di numerose orchestre italiane. Ad esibirsi insieme a loro, il violinista ungherese Zoltan Banfalvi e il chitarrista Luca Trabucchi. Voci narranti dell'evento sono gli attori Valeria Ferri e Edoardo Oliva, che reciteranno le storie tratte dal libro "Khojaly, 20 anni. 10 storie che potevano essere vere.....", ideato da Leyla Aliyeva, vice presidente della Fondazione Heydar Aliyev e iniziatore della campagna internazionale "Giustizia per Khojaly!". (segue) (Res)