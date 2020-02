Coronavirus: Spallanzani, 9 pazienti ricoverati e 59 negativi dimessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 59, risultati negativi al test, sono stati dimessi". Si legge nel bollettino medico dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Nove pazienti sono tutt’ora ricoverati: tre sono casi confermati (la coppia cinese ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); un paziente sottoposto a test per la ricerca del nuovo coronavirus è in attesa di risultato e cinque pazienti rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici.(Rer)