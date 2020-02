Camera: domani audizioni su mercato interno del gas naturale

- Domani martedì 18 febbraio, la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (Ue) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/Ce relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, svolge le seguenti audizioni: ore 12, rappresentanti di Anigas; ore 12.30, rappresentanti di Snam. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)