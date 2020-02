Camera: domani audizioni su settore florovivaistico

- Domani martedì 18 febbraio, alle ore 12, la commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese di difesa e tutela dell'ambiente (Asso.Impre.Di.A.), dell'Associazione italiana costruttori del verde (Assoverde), dell'Associazione italiana centri giardinaggio (Aicg), di Assofloro, dell'Associazione florovivaisti veneti, dell'Associazione nazionale vivaisti esportatori (Anve) e dell'Associazione vivaisti italiani, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)