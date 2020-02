Municipio Roma X: gli appuntamenti della settimana per Carnevale

- Ultima settimana di iniziative del Carnevale 2020. In attesa della classica sfilata in maschera del Sabato grasso per il quale fervono i preparativi, ci si concentra intanto sugli appuntamenti di giovedì e venerdì. Giovedì 20 febbraio alle 10.30, l'Associazione vivi la Piazza, in collaborazione con le scuole del plesso Giovanni Paolo II, organizza una passeggiata in maschera da via Rispoli a largo Cesidio da fossa dove ad accogliere gli studenti ci saranno animatori che li intratterranno con giochi organizzati dall'Accademia circense (Scuola Romana di Circo). Spazio a bolle di sapone giganti, baby dance e balli di gruppo, giochi a squadre, pignatta e molto altro. Venerdì 21 febbraio, dalle 11 alle 14 gli studenti dell'Istituto comprensivo di via delle Azzorre, nell'ambito del progetto Madre Natura, effettueranno coreografie mascherate all'insegna della musica e della poesia. (Com)