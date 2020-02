Aborto: Salvini, combattere abusi perché non è sistema contraccettivo

- Sulla pratica dell'aborto è necessario combatterne gli abusi, perché "l'aborto non è un sistema contraccettivo e fa male alla salute". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con la stampa a palazzo delle Esposizioni di Roma per la riunione dei rappresentanti leghisti di tutta Italia. "Nessuno mette in discussione il diritto alla libera scelta per ciascuna donna. Nessuno sta ridiscutendo il principio, ma bisogna combattere gli abusi", ha affermato Salvini, secondo cui la soluzione per il contrasto alla pratica sarebbe, "prevenzione, cultura". (Rin)