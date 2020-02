Tunisia: smantellata cellula terroristica nella provincia di Biserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Tunisia hanno smantellato una cellula terroristica che operava nell'area di Menzel Bourguiba, nel governatorato settentrionale di Biserta. Secondo l’emittente radiofonica “Shems Fm”, la cellula era composta da cinque estremisti di età compresa tra 24 e 35 anni, di cui uno ricercato dalla magistratura per casi legati al terrorismo. Secondo le autorità, i membri di questa cellula stavano pianificando un atto terroristico nella regione. Nelle province nord-occidentali del paese del paese rivierasco, vicino al confine con l’Algeria, sono attive diverse formazioni armate di matrice jihadista, legate in particolare ad Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), che trovano spesso rifugio nelle zone montuose. Nel paese è in vigore lo stato di emergenza proclamato per la prima volta nel 2015 a seguito di una serie di sanguinosi attentati di matrice jihadista. (Tut)