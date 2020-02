Aborto: Zingaretti, da Salvini aggressione alle donne

- "Matteo Salvini come al solito fa confusione, dice bugie è in questo caso aggredisce le donne italiane". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, interpellato a margine di un evento a Roma. "I problemi veri dell'Italia anche su questo, sono tanti: quindi serve non mettere in discussione il diritto delle donne all'autodeterminazione, ma mettere in campo politiche sulla natalità, che vuol dire tante cose - ha aggiunto Zingaretti - . Vuol dire investire in consultori, in prevenzione, in assistenza alle famiglie, l'assegno unico per le famiglie, per i figli, intervenire sugli asili nido gratuiti e sull'aiuto alla natalità, perché sappiamo che è un Paese a crescita zero". Secondo Zingaretti "parlare delle persone vuol dire affrontare questi temi o, come oggi, difendere la casa delle donne, cioè difendere quei luoghi che nelle città hanno un valore aggiunto, perché aiutano le persone a vivere meglio. Credo sia il tempo, anche in Italia, di riconoscere la ricchezza prodotta delle tante reti dei cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni. Noi non possiamo considerare che quando un luogo come la Casa delle donne viene dato per produrre dei servizi, qualità, lo si debba considerare un costo, come se fosse un esercizio commerciale. E anche come Pd crediamo - ha concluso Zingaretti - che a questi luoghi vada un riconoscimento particolare. Sono utili ala società, una idea alternativa alla cultura dell'odio che Salvini propaganda". (Rin)