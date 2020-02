Cina: coronavirus, Università Nankai di Tientsin sviluppa kit per test rapidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scheda di test veloce, parte del kit, è in grado di rilevare il virus in soli 15 minuti. Il kit di test può abbreviare i tempi dei test, fornire operazioni più facili e veloci e fare diagnosi rapide di pazienti sospetti e screening in loco di persone a stretto contatto col virus, ha affermato l'università in una nota. Secondo la stampa cinese numerosi gruppi di ricerca in tutta la Cina stanno sviluppando o hanno sviluppato prodotti per i test rapidi per il nuovo coronavirus Covid-19. Secondo l'università, presto il kit di test verrà utilizzato nella prevenzione e nel controllo delle epidemie. (segue) (Cip)