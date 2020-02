Cina: coronavirus, Università Nankai di Tientsin sviluppa kit per test rapidi (4)

- "Dei pazienti, quelli in gravi condizioni non sono peggiorati mentre quelli in condizioni più lievi hanno mostrato miglioramenti. In generale, non abbiamo visto gravi effetti collaterali o complicazioni dovute alla terapia", ha osservato lo scienziato. Liu ha spiegato che metodi simili, usando anticorpi nel plasma dei pazienti guariti per combattere un virus, sono stati usati anche per trattare i pazienti durante l'epidemia di sindrome respiratoria acuta grave (Sars) nel 2003. (segue) (Cip)