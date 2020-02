Cina: coronavirus, Università Nankai di Tientsin sviluppa kit per test rapidi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce la stampa cinese, l'ospedale ha iniziato a eseguire la terapia l'8 febbraio, diventando il primo nella città di Wuhan a farlo. Le ultime linee guida sulla diagnosi e il trattamento del virus rilasciate dalla Commissione sanitaria nazionale cinese all'inizio di questo mese includevano il plasma convalescente come opzione per il trattamento del virus. "Abbiamo iniziato a considerare l'uso della terapia dopo sforzi falliti che sono durati per un mese. (segue) (Cip)