Cina: coronavirus, Università Nankai di Tientsin sviluppa kit per test rapidi (7)

- "Oltre all'ospedale, altre istituzioni come il Wuhan Institute of Virology e un istituto di proprietà della Sino Pharm di proprietà statale hanno aderito alla ricerca. Speriamo di trovare il miglior anticorpo il prima possibile, anche se è difficile e richiede tempo", ha aggiunto lo scienziato. Liu ha affermato che sebbene la terapia presentasse rischi per la sicurezza, come sangue contaminato ed effetti collaterali, vale comunque la pena provare poiché non sono disponibili farmaci efficaci per il trattamento della malattia. "Anche all'Ospedale Jinyintan di Wuhan la terapia ha mostrato una certa efficacia", ha detto Zhang Dingyu, presidente dell'ospedale. (segue) (Cip)