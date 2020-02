Cina: coronavirus, Università Nankai di Tientsin sviluppa kit per test rapidi (8)

- Anche gli ospedali di Shanghai stanno cercando di utilizzare la terapia per curare i pazienti con una nuova polmonite da coronavirus. La Commissione municipale per la salute ha chiesto ai pazienti che si sono ripresi dalla malattia di donare plasma per il trattamento di altri pazienti. China National Biotec Group, una società partecipante alla ricerca, ha dichiarato che 31 persone che si sono riprese dalla malattia hanno donato plasma a partire da sabato e sarà trattato per uso clinico per trattare altri pazienti. (segue) (Cip)