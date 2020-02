Regione Piemonte: al via protocollo per la mappatura dell'amianto in natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte è la prima Regione italiana ad adottare un protocollo per eseguire la mappatura dell’amianto presente in natura. Lo fa grazie a un metodo che permette di individuare le aree dove è più probabile trovare la presenza del minerale all’interno delle rocce (con un margine di errore molto basso). Lo studio è stato messo a punto dai tecnici del Settore Servizi Ambientali e oltre a mettere nero su bianco la "presenza naturale", ovvero le aree nelle quali i minerali di amianto sono presenti naturalmente nelle rocce, riguarda anche la «presenza antropica» cioè dove l'amianto è messo in opera come manufatto (es. coperture, canne, ecc.). In pratica in caso di lavori su rocce o terreni rocciosi i tecnici saranno in grado di scoprire in anticipo la presenza di amianto semplicemente sulla base della classificazione di quelle affioranti. In questo modo, ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente, si compie così un’ulteriore passo verso la realizzazione di un sistema completo di rilevamento dell’amianto naturale e lavorato, il che rende la nostra regione la più attrezzata d’Italia per trattare questo minerale. Per questo, conclude l’assessore, molte Regioni italiane e Agenzie per la protezione ambientale hanno già chiesto ai nostri uffici di fare riferimento al modello applicato dal Piemonte. (segue) (Rpi)