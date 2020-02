Regione Piemonte: al via protocollo per la mappatura dell'amianto in natura (2)

- Per raggiungere questo obiettivo la Regione ha approvato in giunta un documento tecnico che contiene indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate. La mappatura permette così di passare da una classificazione litologica ad una classificazione in termini di probabilità di rinvenire i minerali di amianto. In sintesi, sono stati definiti 5 gruppi principali che esprimono 5 classi di probabilità di rinvenimento di amianto, individuando le probabilità da bassa ad alta. La mappatura regionale disponibile on-line pertanto contiene più livelli di informazione e costituisce uno strumento utile per le Amministrazioni e per i professionisti. (Rpi)