Nord Macedonia: Xhaferi, scioglimento parlamento porti a elezioni eque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni della Macedonia del Nord hanno il compito di garantire delle elezioni eque dopo lo scioglimento del parlamento nazionale avvenuto ieri: lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il presidente uscente dell'Assemblea nazionale, Talat Xhaferi, secondo quanto riferisce il sito "Press24". "I leader politici hanno deciso di restituire il mandato, è ora responsabilità delle istituzioni fornire le condizioni per lo svolgimento di elezioni eque, libere e democratiche", ha affermato Xhaferi in riferimento al voto anticipato fissato per il 12 aprile. "Faccio appello a tutti i partecipanti a questo processo elettorale, ovvero partiti politici, membri di partito, membri del Consiglio elettorale e commissioni elettorali comunali, e soprattutto ai media di essere all'altezza del compito", ha aggiunto il presidente uscente del parlamento. (segue) (Mas)