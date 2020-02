Russia-Usa: Lavrov, posizioni di Washington più costruttive e aperte al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato oggi di aver notato negli Stati Uniti “una posizione più costruttiva e aperta al dialogo” in materia di controllo degli armamenti durante il suo recente incontro con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a margine della Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “Credo che le posizioni dei nostri colleghi statunitensi stiano diventando più costruttive”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca, esprimendo comunque preoccupazione in merito alle intenzioni di Washington di “creare le condizioni per il dispiegamento di missili a corto e medio raggio precedentemente proibiti dal Trattato Inf”. “Per trovare una soluzione concreta alla questione è cruciale l’organizzazione di consultazioni multilaterali”, ha spiegato Lavrov. (Rum)