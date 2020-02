Musei: domani alla Cappella Sansevero di Napoli presentazione tour dedicato a portatori Dsa

- Domani, alle ore 11, presso la Cappella Sansevero, in via De Sanctis, 19, a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto Sansevero in Blu, organizzato dal Museo Cappella Sansevero in collaborazione con la cooperativa sociale Il tulipano, e dedicato a persone con disturbo dello spettro autistico (Dsa). Dopo i saluti di Fabrizio Masucci, direttore del Museo Cappella Sansevero, ad illustrare il progetto interverranno: Giovanni Minucci, coordinatore de Il tulipano, Michelangelo Russo, direttore del dipartimento di Architettura dell'Università Federico II, Carmela Bravaccio del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell'Università Federico II, Andrea Soricelli direttore del dipartimento di Scienze motorie e del benessere dell'Università Parthenope e Maria Alessandra Masucci, consigliere d'amministrazione Museo Cappella Sansevero e responsabile progetti per l'accessibilità. La Cappella Sansevero inaugurerà in questa occasione un tour studiato e calibrato sulle necessità e le caratteristiche dei visitatori con disturbo dello spettro autistico (Dsa). Nel corso della conferenza saranno illustrate le varie fasi di progettazione e formazione, le modalità di partecipazione e il materiale (agende visive) appositamente ideate e realizzate per supportare le persone con autismo durante le visite del monumento barocco. Un progetto che attraverso percorsi inclusivi permetterà alle persone con Dsa di scoprire la Cappella Sansevero, le sue opere, le leggende e le storie del principe Raimondo di Sangro. (Ren)