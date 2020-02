Cina-Usa: Pechino esorta Washington a rimuovere sanzioni contro entità cinesi

- La Cina ha esortato gli Stati Uniti a smettere di imporre ingiustamente sanzioni unilaterali e la cosiddetta "giurisdizione a lungo braccio" alle imprese cinesi nell'emanazione delle proprie leggi nazionali. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. L'affermazione arriva dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro sei società cinesi, tre società russe, una società irachena e una società turca in conformità con l'Iran, la Corea del Nord (Rpdc) e il Syria Nonproliferation Act, un documento pubblicato nel registro federale rivelato venerdì. Il portavoce ha osservato che la Cina si è sempre impegnata a rafforzare il sistema internazionale di non proliferazione, ad adempiere rigorosamente ai suoi obblighi internazionali in materia e a mantenere gli scambi e la cooperazione con tutte le parti sulla base del rispetto reciproco. (segue) (Cip)