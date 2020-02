Cina-Usa: Pechino esorta Washington a rimuovere sanzioni contro entità cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha sottolineato che gli Stati Uniti, d'altra parte, sono dipendenti dall'unilateralismo nel campo della non proliferazione ed è incline ad attuare sanzioni unilaterali e la cosiddetta "giurisdizione a lungo braccio". "Queste azioni danneggiano seriamente gli interessi di altri paesi e minano gli sforzi internazionali per risolvere il problema della non proliferazione nucleare e mantenere la pace internazionale e regionale", ha aggiunto. Geng ha anche sottolineato che la questione nucleare iraniana è un tipico esempio, e che Pechino ha esortato gli Stati Uniti ad affrontare le preoccupazioni della comunità internazionale e rispettare seriamente i diritti e gli interessi legittimi di tutti i paesi. (Cip)