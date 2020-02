Governo: Zingaretti, responsabili? Conte al lavoro su contenuti

- Al lavoro per una pattuglia di "responsabili"? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "sta lavorando giustamente, come aveva detto, alla verifica di governo sui contenuti, sulle cose che interessano le persone". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma. "Come ad esempio - ha aggiunto Zingaretti - togliere finalmente quei decreti-propaganda che non servivano a nulla, e certamente non alla sicurezza".(Rin)